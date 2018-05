Saltano le amministrative a San Biagio Platani: non sono state presentate liste

Che non sarebbero state presentate liste era già nell'aria - dato quasi per scontato - da almeno una decina di giorni. A mezzogiorno e un minuto è arrivata la certezza: al Municipio di San Biagio Platani non sono state presentate liste. Il 10 giugno non ci saranno amministrative.

Al Comune è in corso un accesso ispettivo antimafia. Dopo l'arresto, a fine gennaio nell'ambito dell'operazione antimafia denominata "Montagna", del sindaco Santino Sabella, è scattato - disposto dalla Prefettura di Agrigento - l'accesso ispettivo. La commissione è stata nominata dal ministero su sollecitazione della Prefettura.

La commissione d'accesso ispettivo – composta dal vice prefetto Elisa Vaccaro (che ha fatto parte anche della commissione d’accesso ispettivo al Municipio di Camastra), dal comandante del reparto Operativo dei carabinieri: il colonnello Rodrigo Micucci, e dal capitano Luigi Carluccio che è il comandante della compagnia della Guardia di finanza di Sciacca – ha quasi finito la propria relazione che dovrà essere esaminata dal prefetto e poi trasmessa al ministero dell'Interno. I componenti della commissione hanno, di fatto, cercato - proprio in vista delle amministrative di giugno - di fare in fretta, il più in fretta possibile. Perché la commissione d'accesso ispettivo, in teoria, dovrebbe rimanere al lavoro per tre mesi, salvo proroghe.

A San Biagio Platani s'è cercato invece di velocizzare perché qualora si dovesse arrivare a deliberare - lo fa il Consiglio dei ministri - lo scioglimento del consiglio comunale, il provvedimento deve ricadere sull'organo già operativo. Non su un Consiglio neo eletto. Ma, almeno per il futuro prossimo, non ci sarà alcun Consiglio neo eletto a San Biagio.