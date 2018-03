Eletto Michele Sodano, il sindaco Ida Carmina: "Il popolo ha votato col cuore"

Il Movimento 5 Stelle trionfa anche ad Agrigento. E' stato eletto Michele Sodano, del Movimento 5 Stelle, è primo nel collegio uninominale 07 di Agrigento alla Camera con il 50,53 per cento, pari a 62.587 voti. "Agrigento - dice il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina - si è risvegliata dal suo torpore: il popolo sovrano ha votato con il cuore e le mani libere. Ha scelto di essere rappresentata da un giovane eccellente e che non si è avvalso di clientele e non era sostenuto d'apparati ma offriva solo la volontà di spendere tutto ciò che è per la nostra terra. Una vera rivoluzione gentile. Tutto noi gli staremo accanto. Auguri e buon lavoro Michele".