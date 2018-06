Amministrative, Marilena Mauceri eletta sindaco di Menfi

Marilena Mauceri è il nuovo sindaco di Menfi. La candidata della lista civica che porta il suo nome, in vantaggio fin dall'inizio, stacca i due rivali Ezio Ferraro e Ignazio Perricone con 3096 voti pari al 40,51 per cento complessivi.

Ignazio detto Ezio Ferraro, sceso in campo anche lui con una lista civica che porta il suo nome, si ferma, dietro di lei, a 2782 voti pari al 36,40 per cento del totale. Infine, al terzo posto, Ignazio Perricone, candidato del Movimento cinque stelle, totalizza 1765 preferenze, pari al 23,09 per cento.

La lista civica "Marilena Mauceri sindaco, siamo Menfi" totalizza 3302 voti pari al 44,49 per cento complessivo. La lista civica "Idea Menfi", collegata ad Ezio Ferraro, ha ottenuto 2817 preferenze che rappresentano il 37,96 per cento. Infine la lista del Movimento cinque stelle con 1303 voti, pari al 17,56 per cento.