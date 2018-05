Incontri con i portavoce del M5S, a sostegno di Annalisa Cianchetti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il MoVimento 5 Stelle di Licata inizia una serie di incontri con i portavoce nazionali 5 Stelle. Il primo appuntamento è venerdì, 18 maggio, alle 18:00 in piazza Sant’Angelo.

Saranno presenti il neoeletto deputato della Camera Michele Sodano - il quale informerà i cittadini specificatamente sui lavori di Commissione- e il deputato regionale Giovanni Di Caro, il quale esporrà tutte le attività portate avanti all’Ars sin dal suo insediamento. Accanto a loro anche Emanuele Lo Vato il quale, da attivista ed esperto in materia di servizio idrico, ha condotto numerose battaglie per l’acqua pubblica in tutta la provincia.

Attraverso la loro diretta esperienza politica, avremo modo di affrontare alcuni dei punti portanti del nostro programma, soffermandoci su tematiche quali start up, energia rinnovabile e acqua… ma non è tutto. Un secondo appuntamento ci attende subito dopo.

Sabato, 19 maggio, alle ore 11:00 ci incontreremo in Piazza Attilio Regolo. Sarà presente con noi l’onorevole Rosalba Cimino, con la quale avremo modo di interloquire su altri due punti portanti del nostro programma: agricoltura e pesca, settori

trainanti dell’economia del nostro territorio. Dunque, non prendete appuntamenti questo fine settimana: vi aspettiamo venerdì e sabato

e Insieme Partecipiamo, Scegliamo e Cambiamo! #alziamolatesta #cianchettisindaca #movimentocinquestelle