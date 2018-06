Amministrative a Licata, ecco tutti i risultati dei candidati al Consiglio

In corsa, come candidati a sindaco, c'erano: Annalisa Cianchetti per il Movimento Cinque Stelle, Gianluca Mantia con la civica “Licata un bene Comune”, Giuseppe (detto Pino) Galanti - che è appoggiato da 5 liste - e Annalisa Tardino che invece è appoggiata da due liste