Amministrative, Provvidenza stacca Morreale e diventa sindaco di Grotte

Alfonso Provvidenza, candidato con la lista "Grotte nel cuore", stacca l'unico candidato rivale Dino Morreale e viene eletto sindaco. Provvidenza ha totalizzato, nelle dodici sezioni in cui si è votato, 1884 preferenze pari al 57,37 per cento complessivo.

Morreale, sceso in campo col Movimento cinque stelle, si ferma a 1400 voti, pari al 42,63 per cento. Il divario è stato così significativo da dare subito per scontata la sua elezione a sindaco fin dai primi momenti dello spoglio.

La lista civica "Grotte nel cuore", che sosteneva la candidatura del sindaco eletto, ha totalizzato 1948 voti, pari al 59,70 per cento.

Il Movimento cinque stelle a sostegno di Dino Morreale totalizza 1315 voti pari al 40,30 per cento.