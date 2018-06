Amministrative 2018, a Joppolo Giancaxio riconfermato il sindaco Portella

Joppolo Giancaxio ha il suo sindaco, si tratta di Giuseppe Angelo Portella. Sono serviti 502 al neo primo cittadino per vincere le elezioni. Portella candidato nella lista “Joppolo un bene in comune” ha vinto con il 59, 98 per cento. Calogero Abissi, sfidante, ha portato a casa 368 voti con una percentuale del 42, 30. “Buongiorno Joppolo. Semplicemente grazie di cuore, oggi abbiamo vinto tutti”.

Nella lista “Joppolo un bene in comune”, in tutto vi erano dieci canditati, che hanno portato a casa 514 voti. Per la lista “Insieme per il cambiamento”, altrettanti dieci candidati per 343 voti.