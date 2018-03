Elezioni politiche, urne chiuse: ecco i primi exit poll

Gli exit poll si raccolgono all'uscita dai seggi elettorali, dove vengono intervistate le persone che hanno appena votato. Primo dato alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi, riguardante la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato, realizzati dal Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai. Gli exit poll saranno realizzati dalla chiusura dei seggi anche da Swg per La7.

Exit poll Senato:Rai > M5s 29-32%; Pd 20,5-23,5; FI 13-16; Lega 13-16

Primo exit poll Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia relativo al Senato: M5s quotato tra il 29 e il 32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16; Fratelli d'Italia 4-6; Liberi e Uguali quotato tra il 3 e il 5; +Europa Bonino - Cd 2,5-4,5; Noi con l'Italia - Udc 1-3; Civica Popolare Lorenzin 0 -2; Italia Europa Insieme 0-2; Svp 0-2; altre 0-2. Il campione e' del'80%.

Exit poll Camera: Rai, M5s 29,5-32,5; Pd 20-23; FI 12,5-15,5

Primo exit poll Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia per la Camera attribuisce al M5s un consenso tra il 29,5 e il 32%, al pd 20-23; Forza Italia 12,5-15,5, Lega 12,5-15,5; FdI 3,5-5,5; Liberi e Uguali 3,0-5,0; +Europa Bonino - Cd 2,0-4,0; Noi con l'Italia - Udc 1,0-3,0; Civica Popolare Lorenzin 0,0-2,0; Italia Insieme Europa 0,0-2,0; Svp 0,0-1,0; altre 2,5-4,5. Il campione e' di 80%

Instant poll Camera: La7 > M5s 28,8-30,8%; Pd 21-23%; FI 13,5-15,5%

M5s in vantaggio secondo il primo instant poll di Swg per La7, eseguito su un campione di 5000 elettori. Il M5s e' al 28,8-30,8%, il Pd a 21-23%, FI a 13,5-15,5%, la Lega a 12,3-14,3%, Liberi e uguali a 5,2-6,2%, Fratelli d'Italia a 4,4-5,4%, +Europa a 2,8-3,4%, Noi con l'Italia - Udc a 1,8%-2,4%, Potere al popolo a 1,4-2%, Civica popolare 0,4-1%, Italia Europa insieme a 0,5-1,1%, CasaPound a 0,3-0,7% e Popolo della famiglia a 0,1-0,5%.

Intention poll Senato Tgcom > Senato: M5s 63-73 seggi, Pd 35-45 seggi; Camera: M5s 124-134 seggi, Pd 77-87 seggi.