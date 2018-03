Astensionismo elettorale, c'è un Comune "principe": è Palma di Montechiaro

C'è un Comune nell'Agrigentino che, in maniera particolare, incarna il fenomeno dell'astensionismo elettorale. E' Palma di Montechiaro, realtà sulla quale "Agorà" - il programma di approfondimento politico di Rai Tre - ha acceso i riflettori. Città complicata, quella di Palma di Montechiaro, nota non soltanto per il Gattopardo, ma anche per il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

A Palma, nel corso degli anni, si è formato un "partito" che ottiene, praticamente ad ogni tornata elettorale, ottimi consensi. E' il "partito" dell'astensionismo. Nel 2008, per le elezioni politiche, i votanti - per la Camera - sono stati del 64 per cento. Cinque anni dopo, il dato è precipitato al 51,81 per cento.

Inquientante, forse addirittura drammatico, invece, il dato delle ultime elezioni: lo scorso novembre, per le Regionali, sono andati alle urne appena il 28,63 per cento degli aventi diritto.

"Ci sono cittadini che abitano lungo strade sterrate. In estate, l'erba diventa alta un metro, la polvere non lascia respirare e ci sono i rettili e gli insetti per le strade, sotto casa. A questi cittadini vagli a dire che il voto serve per risolvere i problemi, dopo che abitano da 40 anni in queste condizioni - ha spiegato ai microfoni di 'Agorà' l'ex sindaco di Palma, Pasquale Amato, - . Nessuno ci crede e quindi non si va a votare. E qui c'è una motivazione quasi nobile di reazione e indignazione. La motivazione ignobile è che prima c'erano enti che garantivano il sistema del 'posto', della clientela, strumenti che piano, piano sono venuti meno e quindi, quella parte che era parassita, che otteneva quello che non gli spettava, adesso è incavolata perché non è più servita e quindi non va a votare. La frase che la dice lunga è: 'Pi mia nuddu ci pensa!".