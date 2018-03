Elezioni politiche, maglia nera per l'Agrigentino: alle 12 l'affluenza alle urne è stata dell'11,75

"Maglia nera" - come da tradizione - per l'affluenza alle urne. Secondo i dati arrivati al Viminale, alle ore 12, nell'Agrigentino ha votato per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati appena l'11,75 per cento degli elettori. Agrigento è la provincia siciliana con l'affluenza più bassa. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. La percentuale dell'11,75 si riferisce a tutti i 43 Comuni dell'Agrigentino.

I seggi rimarranno aperti fino alle 23 i seggi per votare e rinnovare il Senato della Repubblica (315 i senatori che siederanno a palazzo Madama) e la Camera dei Deputati (630 i deputati che siederanno alla Camera). Sono 484 mila gli aventi diritto al voto che vengono chiamati alle urne, in 510 seggi, nell'Agrigentino.

A mezzogiorno, ad Agrigento è andato a votare il 13,35 per cento, ad Alessandria della Rocca: l'8,3 per cento; Aragona: il 12,21; Bivona: il 9,73; Burgio: 10,89; Calamonaci: 10,44; Caltabellotta: 11,60; Camastra: 12,31; Cammarata: 15,10; Campobello: 12,16; Canicattì: 12,26; Casteltermini: 11,67; Castrofilippo: 7,82; Cattolica Eraclea: 11,25 per cento; Cianciana: 8,43; Comitini: 9,09; Favara: 9,54; Grotte: 10,40; Joppolo Giancaxio: 12,39 per cento; Lampedusa e Linosa: 12,23; Licata: 11,34 per cento; Lucca Sicula: 7,39 per cento; Menfi: 11,88; Montallegro: 10,32 per cento; Montevago: 11,69; Naro: 10,67; Palma di Montechiaro: 9,40; Porto Empedocle: 11,96; Racalmuto: 10,62; Raffadali: 10,39 per cento; Ravanusa: 12,33; Realmonte: 12,81; Ribera: 9,47; Sambuca di Sicilia: 13,82; San Biagio Platani: 8,89; San Giovanni Gemini: 16,21; Santa Elisabetta: 8,62 per cento; Santa Margherita Belice: 8,86; Sant'Angelo Muxaro: 20,27; Santo Stefano Quisquina: 11,53 per cento; Sciacca: 14,65; Siculiana: 8,97 e Villafranca Sicula: 6,59 per cento.

La provincia di Agrigento - con il suo 11,75 per cento - è in coda rispetto alle altre. A Caltanissetta a votare è stato il 12,77 per cento; a Catania il 15 per cento; a Enna il 13,73 per cento; a Messina il 15,94; Palermo: il 14 per cento; Ragusa: 15,30 e Siracusa: 15,31.