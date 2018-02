Politiche 2018, ecco come esprimere la propria preferenza sulla scheda elettorale

Gli agrigentini che hanno compiuto 18 anni, alla data del 4 marzo 2018, possono recarsi ai seggi elettorali dove riceveranno una scheda per la Camera e, se l'elettore ha più almeno 25 anni di età, una scheda per il Senato.

Sulla scheda l'elettore troverà i nomi dei candidati nel collegio uninominale di appartenenza e il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste che lo appoggiano. Accando ai simboli (contrassegni) delle liste sono riportati i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, i cosiddetti listini proporzionali indicati dai partiti.

Il voto è espresso tracciando un segno sulla scheda:

si può votare facendo un solo segno

- votando un candidato al collegio uninominale;

- votando il partito e lista dei candidati nel collegio plurinominale;

si può votare facendo due segni

- votando un candidato al collegio uninominale e scegliendo una delle liste che lo appoggiano. Importante: affinché il voto venga considerato valido entrambi i segni devono essere fatti nell’area della scheda che spetta a un’unica coalizione.

Attenzione, si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale o solo una delle liste, ma il voto sarà comunque “trascinato” rispettivamente anche sulle liste o sul candidato.

Non è ammesso il voto disgiunto: non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato che abbiamo scelto. Inoltre non si possono esprimere preferenze sui singoli candidati della lista proporzionale.

Per riassumere, l'elettore che vuole votare per un programma elettorale di un partito o coalizione ma non si riconosce nel candidato che il partito ha scelto per il collegio uninominale, può rinunciare al voto o votare un’altra coalizione.

Viceversa, se l'elettore ha deciso di votare per un candidato ma non si riconosce in uno dei partiti che lo appoggiano, può apporre due croci, scegliendo uno specifico partito della coalizione che appoggia il nome prescelto (attenzione, deve appartenere alla stessa coalizione).

