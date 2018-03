Elezioni, il vero grande rebus è l'affluenza: nel 2013 andò a votare il 62 per cento degli agrigentini

Quanti agrigentini andranno a votare? Oggi si chiude la campagna elettorale e uno dei rebus delle elezioni politiche del 4 marzo è relativo all'affluenza.

Alle scorse elezioni, quelle del 2013, ad Agrigento l'affluenza è scesa al 62,3 per cento. Nel 2008, invece, era stata del 71,9 per cento. Gli abitanti, allora, erano 59.175 e gli elettori, chiamati a scegliere per la Camera dei Deputati, furono: 47.343. A livello provinciale (454.002 abitanti e 323.122 elettori), cinque anni fa, gli agrigentini che andarono alle urne sono stati pari al 62 per cento. Nel 2008 erano stati, invece, pari al 73 per cento.

L'affluenza alle urne della circoscrizione "Sicilia 1", sempre nel 2013, fu del 62,83 per cento. Mentre nel 2008 era stata del 73,86 per cento. A livello nazionale, l'affluenza di cinque anni fa era scesa, invece, per la prima volta sotto l’80 per cento, arrivando al 75,2 per cento.

Secondo alcuni analisti il trend decennale fa pensare che il dato sull’affluenza potrebbe toccare livelli negativi da record. Sarebbe un fenomeno preoccupante, ancor più se se si considera che per decenni l’Italia ha avuto tassi di partecipazione al voto che facevano impallidire quelli degli altri Stati europei. Alle elezioni politiche del 1976 l'affluenza arrivò al 93 per cento, l'Italia era la democrazia leader al mondo in questa speciale classifica.

