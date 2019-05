Lega da record a Lampedusa, Martello: "Troppi astenuti, si sentono abbandonati"

"Credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che, considerando che in lista c'era il 'nostro' Pietro Bartolo, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro, potevano e dovevano essere migliori. Credo che in questo senso il segretario del circolo locale del Pd abbia dimostrato la sua inadeguatezza". Lo ha detto, secondo quanto riporta l'Adnkronos, il sindaco di Lampedusa Totò Martello commentando i risultati delle Europee nell'isola.

A Lampedusa la Lega ha ottenuto il 45,85% delle preferenze, mentre il Pd si è fermato al 21,01%.

"Leggo diverse interpretazioni sul voto a Lampedusa. Alcune di queste sono davvero fantasiose, fatte da chi non conosce la realtà quotidiana dell'isola. Il primo dato sul quale porre l'attenzione a mio parere è il record di astenuti, quasi il 74%. Evidentemente i lampedusani si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal governo" - prosegue Martello commentando i risultati delle Europee - . A Lampedusa e Linosa su 5.261 elettori hanno votato appena 1.404, ossia il 26,6% con il 73,4% di astenuti".