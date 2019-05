Agrigento torna in Europa: non c'era un parlamentare a Strasburgo da 6 anni

L'ingresso al Parlamento europeo di Pietro Bartolo con il Pd e Annalisa Tardino con la Lega porta con sè una novità comunque rilevante: il ritorno della politica agrigentina in Europa. Anche se questa viene dalla "provincia".

Si perché sono i dati a dirci che l'ultima volta di un agrigentino a Strasburgo era stato il 2014, con l'uscente - e non riconfermato - Salvatore Iacolino. Alle elezioni si presentarono comunque diversi "pezzi da 90", a partire dall'allora sindaco di Agrigento Marco Zambuto (66.205 voti) e poi lo stesso Salvatore Iacolino (40.360 voti) oltre che il senaotre Guseppe Marinello (24.128 voti) e la già senatrice Angela Maravantano da Lampedusa. Questa ottenne soli 546 consensi , ma la "rivoluzione leghista" era tutta da venire.

Quella prima "trombatura" segnò in un certo senso una prima battuta d'arresto per la politica agrigentina, che ha di fatto segnato il passo in tutti gli appuntamenti decisivi da quel momento in poi.