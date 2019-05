Elezioni Europee, urne disertate: alle 12 è andato a votare solo il 7,31% degli elettori

Mai così bassa. Nei 43 Comuni dell'Agrigentino è andato a votare - per le elezioni Europee - appena il 7,31 per cento degli aventi diritto. Alla precedente tornata elettorale gli elettori che si erano presentati ai seggi - a mezzogiorno - erano stati pari all'8,21 per cento.

La più esigua affluenza si è registrata - per la provincia di Agrigento - a Comitini con il 4,13% (era stata del 5,80% nel 2014) e a Cianciana dove gli elettori si sono fermati al 4,28 per cento. Nel 2014 erano andati invece il 4,68 per cento. Buona, praticamente in controtendenza con il resto dell'Agrigentino, l'affluenza di Sambuca di Sicilia che è stata pari al 10,79 per cento. Affluenza che è cresciuta di quasi un punto percentuale rispetto alla precedente tornata.

A mezzogiorno, ad Agrigento l'affluenza è stata pari al 9,08 (era sta del 9,44 nel 2014); ad Alessandria della Rocca: 5,87 per cento (5,71%); Aragona: 6,93% (8,25%); Bivona: 7,40% (11,33%); Burgio: 6,27% (7,53%); Calamonaci: 8,11% (8,15%); Caltabellotta: 8,23% (18,13%); Camastra: 7,44% (11,04%); Cammarata: 8,90% (10,42%); Campobello di Licata: 7,35% (7,35%); Canicattì: 6,06% (7,85%); Casteltermini: 8,74% (6,71%); Castrofilippo: 4,48% (4,73%); Cattolica Eraclea: 5,80% (7,87%); Favara: 6,28% (6,46%); Grotte: 9,02% (7,71%); Joppolo Giancaxio: 9,38% (10,41%); Lampedusa e Linosa: 6,05% (5,84%); Licata: 6,07% (6,25%); Lucca Sicula: 7,18% (5,14%); Menfi: 6,38% (6,73%); Montallegro: 7,30% (4,07%); Montevago: 5,14% (6,77%); Naro: 4,39% (17,62%); Palma di Montechiaro: 5,93% (6,33%); Porto Empedocle: 9,39% (8,46%); Racalmuto: 6,35% (15,62%); Raffadali: 6,56% (6,14%); Ravanusa: 7,74% (8,03%); Realmonte: 8,23% (7,48%); Ribera: 6,19% (6,49%); San Biagio Platani: 5,26% (14,42%); San Giovanni Gemini: 10,35% (10,22%); Sant'Angelo Muxaro: 9,10% (8,71%); Santa Elisabetta: 4,91% (15,03%); Santa Margherita Belice: 5,92% (4,42%); Santo Stefano Quisquina: 6,81% (5,92%); Sciacca: 9,24% (9,71%); Siculiana: 8,18% (6,61%) e Villafranca Sicula: 6,87% (8,84%).