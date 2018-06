Elezioni amministrative 2018, Badalamenti nuovo sindaco di Castrofilippo

Franco Badalamenti è il nuovo sindaco di Castrofilippo. Ha avuto la meglio sugli altri due candidati con 817 voti, equivalenti al 47,83 per cento. La lista che lo appoggia, "Siamo Castrofilippo" ha raggiunto il 53,04 per cento.

Si ferma al 32,03 per cento Riccardo Serravillo, con la lista "Insieme per Castrofilippo". L'ultimo candidato, Antonio Sferrazza, appoggiato dalla lista "Liberamente", chiude la sua corsa con il 20,14 per cento. A Castrofilippo si è recato alle urne il 42,89 per cento degli elettori.