Elezioni europee, Pisano: "Soddisfatto per il risultato di Fratelli d'Italia"

Alla luce del risultato ottenuto ieri nelle elezioni del nuovo Parlamento europeo da Fratelli d'Italia, il capo di gabinetto vicario dell'Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo e Dirigente nazionale, Calogero Pisano, afferma: "Esprimo grande soddisfazione per i risultati elettorali della scorsa giornata che, con cinque eurodeputati eletti (uno in Sicilia), testimoniano l'inesorabilecrescita del partito in Italia dove siamo pronti a governare con la Lega con cui rappresentiamo una maggioranza alternativa. Pur non avendo un candidato locale abbiamo ottenuto nella nostra provincia un'ottima percentuale, in linea con la media nazionale e con picchi di risultati in alcune località chehanno superato abbondantemente il dato generale. Ci tengo a ringraziarei nostri candidati, i sostenitori e tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di questo bel traguardo. Da oggi cominciamo tutti insieme a lavorare per le prossime tornate elettorali, a cominciare dalleelezioni del Sindaco di Agrigento che si terranno il prossimo anno e che civedranno certamente protagonisti con una nostra lista di candidati“