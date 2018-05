Cianciana, la sfida è quella prevista: fra Martorana e Sanzeri

Tutto come previsto. A Cianciana sono in corsa per la poltrona di sindaco: il commercialista Francesco Martorana e il medico Salvatore Sanzeri. Il primo ha una storia politica di centrodestra, il secondo di centrosinistra. Entrambi sono sostenuti da due liste civiche trasversali.

Martorana, 48 anni, sposato e padre di due figli, è il vice sindaco uscente della Giunta Alfano ed è sostenuto dalla lista civica “Uniti per il bene comune”. Sanzeri, 65 anni, anche lui sposato e padre di due figli, è già stato deputato all’Assemblea regionale siciliana e sindaco di Cianciana per dieci anni e adesso, dopo una pausa di cinque anni, torna alla carica con il sostegno della lista civica “Insieme per Cianciana”. Ecco le liste.

Candidato sindaco Francesco Martorana, lista “Uniti per il bene comune”. Candidati al consiglio comunale: Antonella Giannone, Giuseppe Carubia, Calogero Gattuso, Angela Setticasi, Bernardetta Montalbano, Francesco Alfano, Rosario Forte, Giuseppe Reina, Felicia Persia, Francesco Messina, Liborio Curaba, Giovanni Castellano. Assessori designati: Liborio Curaba ed Eloisa Contista.

Candidato sindaco Salvatore Sanzeri, lista “Insieme per Cianciana”. Candidati al consiglio comunale: Antonella Martorana, Cinzia Miceli, Katia Papini, Giorgia Raffa, Rossella Cicchirillo, Daniele Guida, Tommaso Cardile, Massimo D’Angelo, Tonino D’Angelo, Salvatore Re, Saverio Ragona, Paolo Ferraro. Assessori designati: Mauro Vella e Gaetano Pulizzi