Camera dei deputati, eletto Michele Sodano: ecco chi è il ventottenne

Ha 28 anni e già nel 2013, in Danimarca dove si era trasferito per conseguire la laurea specialistica, ha fondato il gruppo "Amici di Beppe Grillo a Copenhagen". Michele Sodano, laureato alla Bocconi in Economia aziendale e management, è stato eletto - per il movimento Cinque Stelle - nel collegio uninominale di Agrigento: ha ottenuto 62.587 preferenze pari al 50,53 per cento.

Michele Sodano ha lavorato all'Onu comme assistente finanziario e poi come project manager in una multinazionale della pubblicità.