Amministrative, tutto definito a Calamonaci? Ecco i due candidati a sindaco

Tutto già delineato a Calamonaci? Sembrerebbe - in vista delle amministrative di giugno - proprio di sì. Due gli attuali candidati alla poltrona di sindaco: Rosalba Navarra, 56 anni, dipendente dell’Inps, alla sua eventuale prima esperienza in seno all'amministrazione comunale, e Pellegrino - detto "Pino" - Spinelli che è al Municipio da circa 10 anni: prima come consigliere, poi come assessore e, negli ultimi cinque anni, come vice sindaco.

Spinelli, coordinatore infermieristico, che opera nel presidio sanitario di Ribera, è vicino al sindaco in carica, Vincenzo Inga, con il quale ha condiviso l’esperienza amministrativa. Spinelli vuole, anzitutto, "portare avanti il lavoro già avviato con l’amministrazione Inga. Abbiamo trovato un Comune con dei debiti, per varie vicende, che sono stati coperti. Poi il paese è cresciuto, è diventato un gioiellino. È pulito e con opere realizzate molto importanti come la piazza e un parco giochi che tutti ci invidiamo. Vogliamo andare avanti su questa strada".

Rosalba Navarra ha già annunciato di volere puntare "sulla sistemazione delle strade rurali e su una maggiore attenzione verso il teatro di Calamonaci che andrebbe rivalutato e non soltanto per ospitare le compagnie teatrali della zona".