Calamonaci, tutto come preventivato: sarà sfida fra Navarra e Spinelli

Tutto per come preventivato a Calamonaci. Due le liste presentate e due i candidati a sindaco. Si tratta di Rosalba Navarra, 56 anni, dipendente dell’Inps, alla sua eventuale prima esperienza in seno all'amministrazione comunale, e Giuseppe - detto "Pino" - Spinelli che è al Municipio da circa 10 anni: prima come consigliere, poi come assessore e, negli ultimi cinque anni, come vice sindaco. Ecco le liste.

Lista Giuseppe Spinelli sindaco: Roberto Dionisio, Francesca Gallo, Gabriella Giordano, Vincenzo Inga, Lilla La Barbera, Vincenzo Leotta, Vincenzo Montalbano, Calogero Perricone, Maria Rosaria Sortino, Francesco Vaccaro.

Lista Rosalba Navarra sindaco: Florinda Baiamonte, Ignazio Baiamonte, Giuseppina Colletti, Antonina Comparetto, Lorenzo De Miceli, Giovanni Di Stefano, Giuseppe Guddemi, Giuseppe Marsala, Serafina Palminteri, Vincenzo Sarullo.