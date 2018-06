Amministrative, dopo i "veleni" e le querele Carmelo D'Angelo confermato sindaco di Ravanusa

Carmelo D'Angelo è stato riconfermato sindaco di Ravanusa. Il sindaco uscente, candidato con la lista civica "Andiamo avanti", quando mancano solo due sezioni su quindici, ha totalizzato 2590 voti, pari al 49,11 per cento delle preferenze totali dei quattro aspiranti primi cittadini.

Dietro di lui Giuseppe Sortino, sceso in campo con la lista civica "ravanusa#valorecomune, si è fermato a 1898 preferenze, pari al 35,99 per cento complessivo. E poi ancora, al terzo posto, Lillo Massimiliano Musso, candidato con la lista civica "Ravanusa civile e moderna con Musso sindaco per il bene comune", che ha portato a casa 558 voti pari al 10,58 per cento delle preferenze.

Infine ha chiuso al quarto posto il candidato Renato Speciale del Movimento cinque stelle che al momento ha conquistato 228 voti, pari al 4,32 per cento delle preferenze.

A Ravanusa si chiude, quindi, con la riconferma di Carmelo D'Angelo una campagna elettorale fatta di veleni e querele dove era intervenuta persino la chiesa per invitare i candidati ad impegnarsi per il bene comune e la moralità.