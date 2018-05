Amministrative, ecco tutti i candidati a sindaco nei 15 Comuni chiamati alle urne

Elezioni amministrative 2018, si avvicina la data di presentazione delle liste. Ma in molti Comuni ancora il quadro non è chiaro. Come noto il prossimo 10 giugno (con eventuale ballottaggio il 24 giugno per il solo comune di Licata) si voterà in 15 municipi della nostra provincia: Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina. Esclusi dal voto, Camastra e San Biagio Platani, oggi commissariati.

Oltre 100mila persone si recheranno alle urne, ma il numero dei candidati oggi noti è ancora abbastanza ridotto. I partiti stanno infatti un po' giocando a "nascondino" probabilmente anche a causa della confusa situazione nazionale, che tuttavia ha una refluenza abbastanza bassa sulle amministrazioni locali. Ma andiamo ai nomi finora trapelati.

A Burgio oggi risulta candidato Francesco Matinella, medico, indicato dal sindaco uscente Ferrantelli che, avendo superato il limite di mandati non è più ricandidabile.

Un “ticket” anche a Cianciana, dove l'uscente Santo Alfano ha deciso di non candidarsi perché oggi sottoposto a processo ma sta comunque sostenendo il suo vicesindaco, Francesco Martorana. Candidato avversario, in quota Pd, è Salvatore Sanzeri.

Molto fumoso il quadro a Grotte, dove se è ufficiale la candidatura dell'ingegnere Dino Morreale per il Movimento 5 Stelle, le altre aree, in primis quella del sindaco uscente Paolo Fantauzzo (che per un momento aveva ipotizzato la ricandidatura), non hanno ancora individuato i propri uomini.

Più lunga la lista, ma ugualmente complesse le vicende, a Licata. Qui i candidati sono già Gianluca Mantia, Pino Galanti e Annalisa Gianchetti, indicata dall'ex sindaco Angelo Cambiano con il Movimento 5 Stelle. Come era già avvenuto per le Regionali, gli attivisti locali hanno inviato una nota con la quale hanno annunciato che non sosterranno la lista che, dicono, “è stata attinta prevalentemente dal suo personalissimo entourage senza tenere conto di quanto da noi inviato lo scorso 20 marzo”.

In forse è oggi la situazione a Menfi, con il Movimento 5 Stelle che sta ancora scegliendo un candidato e con l'uscente Vincenzo Lotà che non ha ancora sciolto la riserva.

Già ufficiale è a Ravanusa invece la ricandidatura del sindaco uscente Carmelo D'Angelo, così come a San Giovanni Gemini con Carmelo Panepinto e a Santo Stefano Quisquina con Francesco Cacciatore. A Castrofilippo dovrebbe essere candidato a sindaco Salvatore Bartolotta, 39 anni, giornalista.

Tutto definito, invece, a Calamonaci dove i candidati alla poltrona di sindaco sono: Rosalba Navarra, 56 anni, dipendente dell’Inps, alla sua eventuale prima esperienza in seno all'amministrazione comunale, e Pellegrino - detto "Pino" - Spinelli che è al Municipio da circa 10 anni: prima come consigliere, poi come assessore e, negli ultimi cinque anni, come vice sindaco.“

L'elenco è ovviamente in costante aggiornamento: i termini per la presentazione delle liste scadranno il 16 maggio prossimo.