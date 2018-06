Amministrative, affluenza alle urne alle 19: i 15 Comuni sono al 32,20 per cento

Sono stati complessivamente 40.597 sui 126.092 aventi diritto gli elettori agrigentini - chiamati alle urne in 15 Comuni - che hanno già espresso la loro preferenza scegliendo sindaci e consiglieri comunali. L'affluenza generale, alle ore 19, è stata dunque del 32,20 per cento.

Licata, il Comune Agrigentino più grosso fra quelli chiamati alle urne, è arrivato al 28,24 per cento: hanno votato in 12.117 sui 42.904 aventi diritto.

Joppolo Giancaxio, il più piccolo, è invece al 37,54 per cento: sono andati già a votare in 734 sui 1.955 aventi diritto.

In un Comune, in maniera particolare, è importante - anzi sarà determinante - l'affluenza. E' quello di Alessandria Della Rocca dove il candidato sindaco Giovanna Bubello ha un solo avversario: il quorum. La candidata della lista "Alessandria Rinasce" deve ottenere, infatti, il 50 per cento più un voto di coloro che hanno diritto a recarsi alle urne. Ad Alessandria della Rocca - alle ore 19 - erano però andati a votare 863 elettori su 4.306, pari al 20,4 per cento. Basse anche le affluenze di Sant'Angelo Muxaro (23,09 per cento), Grotte (23,81 per cento), di Cianciana (26,07 per cento).

L'unico Comune che - alle 19 - ha superato il 50 per cento è stato quello di San Giovanni Gemini: 3.702 i cittadini che si sono recati alle urne sui 7.391 degli aventi diritto. Rispetto alle precedenti amministrative, la crescita - in termini d'affluenza - è stata del 14,55 per cento. Buona anche la "risposta" degli elettori di Santo Stefano Quisquina dove - l'affluenza è stata del 44,74 per cento - hanno votato in 2.084 rispetto ai 4.658 per cento.

Lo scorso anno, alle ore 19, nei 12 Comuni chiamati alle urne erano andati a votare complessivamente 49.406 sui 130.783 aventi diritto. L'affluenza era stata dunque del 37,78 per cento.