Amministrative, affluenza alle urne a mezzogiorno: i 15 Comuni si fermano al 13,20 per cento

Gli agrigentini - chiamati alle urne in 15 Comuni - che si sono recati al voto sono stati complessivamente 16.648 sui 126.092 aventi diritto. L'affluenza - a mezzogiorno - è stata, dunque, complessivamente del 13,20 per cento.

In provincia, l'affluenza più alta - quasi da record - è stata a San Giovanni Gemini dove si è arrivati al 23,29 per cento: si sono recati alle urne, infatti, in 1.721 sui 7.391 elettori. E a San Giovanni Gemini si registra, rispetto alle precedenti amministrative, un aumento del 9,79 per cento.

L'affluenza più bassa - 7,22 per cento - è stata, invece, quella di Alessandria della Rocca dove hanno votato in 311 sui 4.306 aventi diritto. Ed è proprio questo, alle ore 12, l'unico dato negativo rispetto a 5 anni addietro: è andato alle urne il 2 per cento in meno degli elettori. L'unico candidato a sindaco, il dirigente scolastico Giovanna Bubello, ha un solo, grande, avversario: il quorum. La candidata della lista "Alessandria Rinasce" deve ottenere il 50 per cento più un voto di coloro che hanno diritto a recarsi alle urne.

Buona - c'è un aumento del 7,63 per cento - l'affluenza anche a Santo Stefano Quisquina dove è andato a votare il 18,36 per cento degli aventi diritto: ossia in 855 su 4.658.

A Calamonaci sono andati a votare in 314 sui 1.918 aventi diritto: 16,37 per cento. E l'aumento rispetto all'ultima tornata di amministrative è stato del 4,75 per cento.

Affluenza del 16,22 per cento (922 elettori su 5.683) a Sambuca di Sicilia. Alle precenti amministrative, a mezzogiorno, l'affluenza era quasi la stessa: 15,24 per cento.

Alle urne di Joppolo Giancaxio sono andati in 304 sui 1.955 aventi diritto. L'affluenza è stata, dunque, del 15,55 per cento. Un aumento importante - pari al 4,64 per cento - rispetto all'ultima tornata elettorale per rinnovare le cariche istituzionali locali.

Burgio - aumentando le presenze del 5,68 per cento - ha fatto registrare una affluenza alle urne di 15,25 per cento: 538 votanti sono andati alle urne rispetto ai 3.528 aventi diritto.

Lucca Sicula ha raggiunto il 14,58 per cento d'affluenza: 320 persone si sono recate alle urne rispetto ai 2.195 aventi diritto.

Ravanusa si è fermata al 14,50 per cento: 2.166 votanti rispetto ai 14.940 iscritti. L'aumento rispetto alle precedenti amministrative è stato però importante: 5,46 per cento.

Raggiunge il 13,81 per cento dell'affluenza invece Menfi: 1.767 i votanti a mezzogiorno rispetto ai 12.797 aventi diritto.

A Licata sono andati a votare in 5.078 rispetto ai 42.904 aventi diritto e l'affluenza è stata dunque dell'11,84 per cento. Cinque anni addietro era stata invece dell'8,32 per cento: in crescita dunque del 3,52 per cento.

Sant'Angelo Muxaro si è fermato all'11,47 per cento: 379 i votanti rispetto ai 3.305. Comunque la percentuale è in aumento del 5,35 per cento rispetto alle precedenti amministrative.

Stesso trend anche a Castrofilippo dove l'affluenza è stata dell'11,21 per cento: sono andati alle urne 462 elettori sui 4.122 iscritti.

Affluenza pari al 9,61 per cento, invece, a Cianciana: 651 persone hanno già espresso la loro preferenza sui 6.775 aventi diritto.

Grotte s'è fermata all'8,94 per cento: in 860 sono andati alle urne rispetto ai 9.615 elettori complessivi.

Amministrative 2018

10 giugno 2018, 12:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Alessandria della Rocca 4.306 311 7,22% 9,30% -2,08% Burgio 3.528 538 15,25% 9,57% +5,68% Calamonaci 1.918 314 16,37% 11,62% +4,75% Castrofilippo 4.122 462 11,21% 5,53% +5,68% Cianciana 6.775 651 9,61% 5,87% +3,74% Grotte 9.615 860 8,94% 5,94% +3,01% Joppolo Giancaxio 1.955 304 15,55% 10,91% +4,64% Licata 42.904 5.078 11,84% 8,32% +3,52% Lucca Sicula 2.195 320 14,58% 5,23% +9,35% Menfi 12.797 1.767 13,81% 9,95% +3,86% Ravanusa 14.940 2.166 14,50% 9,04% +5,46% Sambuca di Sicilia 5.683 922 16,22% 15,24% +0,99% San Giovanni Gemini 7.391 1.721 23,29% 13,49% +9,79% Sant'Angelo Muxaro 3.305 379 11,47% 6,12% +5,35% Santo Stefano Quisquina 4.658 855 18,36% 10,72% +7,63% Totale 126.092 16.648 13,20% - -

Esattamente un anno fa, furono 12 i Comuni ad essere chiamati alle urne per le amministrative. Allora, a mezzogiorno, l'affluenza risultò essere complessivamente del 14,88 per cento: su 130.783 aventi diritto avevano votato in 19.458.

Nell'Agrigentino sono complessivamente 126.092 gli elettori che - oggi - sono chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni comunali di Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, San Giovanni Gemini e Santo Stefano di Quisquina.

Si voterà fino a questa sera alle ore 23.