Italia viva ai candidati sindaco: "Proporre Giunte fatte da giovani, no alle cariatidi"

"No alle cariatidi della politica", il comitato "Sturzo" di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, fa un passo avanti verso le prossime elezioni amministrative lanciando una sfida a tutti i candidati sindaci. "I giovani - dicono in una nota - partono non soltanto perché non c’è lavoro, ma ancor di più, perché mancano le premesse, a causa della loro esclusione da un sistema che li ignora. Lanciamo una proposta, una proposta vera, reale e concreta, i giovani - continuano - debbono avere chiara la sensazione che questa operazione non sia soltanto un modo per rastrellare consenso elettorale".

Il circolo quindi parla di "una grande opportunità" per i candidati sindaco nel dare una "dimostrazione concreta, ad iniziare dalla proposta di giunte comunali composte da giovani e giovani donne, preparati, intelligenti, competenti, pieni di entusiasmo, che possano offrire idee innovative e rivoluzionarie per una terra che ha bisogno un forte shock emozionale". In concreto da Italia Viva si chiede ai candidati "di proporre giunte costituite da trentenni di qualità: dare spazio alle nuove generazioni significa far crescere una nuova classe dirigente capace di affrontare le sfide di una città che vuole realmente puntare sui giovani".

Il circolo "Sturzo" tuttavia fa un'autoprevisione, sostenendo che gli stessi candidati "propineranno giunte comunali espressione di una vecchia classe politica scelta con criteri lottizzatori ed espressione, nella migliore delle ipotesi, di partiti in disfacimento, nella peggiore, espressioni di famiglie e clan di dubbia provenienza. Auspichiamo che vinca chi riesce meglio in un’operazione di serio ricambio di classe dirigente".