Amministrative 2020, il Movimento 5 stelle sceglie i propri candidati sindaco

La lista dei candidati sindaco per le prossime amministrative 2020 è ormai destinata ad allungarsi. A giorni, infatti, dovrebbe (o dovrebbero) essere noto il nome dell'aspirante primo cittadino del Movimento 5 Stelle per le elezioni di giugno prossimo. E' scaduto ieri il termine entro cui dovevano essere caricate sull'apposito sito on line le proposte di candidatura. Adesso a Roma sono in svolgimento degli incontri formativi con tutti i potenziali candidati e il prossimo passo reale sarà la creazione di liste, programmi eccetera.

Ad oggi di nota c'è solo la candidatura del consigliere comunale uscente Marcella Carlisi, ma da dentro il Movimento si ribadisce con convinzione che i nomi potrebbero essere ben più numerosi. Ciò che non è chiaro è quali saranno le eventuali procedure che saranno seguite per selezionare l'unico candidato che dovrà alla fine partecipare alla campagna elettorale.