Amministrative ad Agrigento, Pisano (FdI): "Subito tavolo politico di centrodestra"

Il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano, commenta le dichiarazioni rilasciate ieri dall'on.Giusy Savarino sull'opportunità di individuare un candidato a sindaco unitario del centrodestra alle prossime elezioni comunali che si terranno ad Agrigento:

"Prendiamo atto con grande compiacimento delle dichiarazioni rilasciate dall'on.Savarino in cui auspica, per le prossime amministrative agrigentine, un programma ed un candidato

a Sindaco che siano espressione del centrodestra unito. Come più volte ribadito, già da Ottobre dello scorso anno, riteniamo che questa sia l'unica formula giusta per sostenere le prossime elezioni, una formula rodata e risultata vincente alle regionali del 2018 ed in tutte le tornate elettorali dove è stata proposta. Pertanto, proponiamo a tutte le forze politiche, ed anche alle liste civiche, che rientrano nell'alveo del centrodestra, la costituzione, fin da subito, di un tavolo politico cittadino per predisporre un programma comune da proporre alla città di Agrigento ed individuare una candidatura a Sindaco che meglio possa rappresentare questo programma"