Elezioni amministrative, la Lega: "Il centrodestra sarà vincente se unito"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Mettere fine a cinque anni di amministrazione comunale fallimentare ad Agrigento sarà possibile grazie a un centrodestra capace di confermare la propria unità”.

Il commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier di Agrigento Francesco Di Mare, in vista delle imminenti elezioni amministrative nella città dei Templi lancia un appello ai partiti e ai movimenti che a livello nazionale rappresentano un blocco granitico in contrapposizione al governo Giallo-rosso a forte impronta sinistroide. “Una città il cui sindaco in carica promette di candidarsi anche se venisse rinviato a giudizio nei prossimi giorni, addirittura su due vicende che lo riguardano, merita certamente altro. La Lega, con i suoi uomini e le sue donne, in un centrodestra unito ha le carte in regola per dare nuovo slancio a una città dalle straordinarie potenzialità”, così conclude Francesco Di Mare.