Gallo Afflitto (FI): "Bene le dichiarazioni di Savarino sulla coesione del centrodestra"

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Riccardo Gallo, condivide quanto appena dichiarato in occasione di un’intervista dalla collega deputata regionale Giusi Savarino, del movimento “Diventerà Bellissima”, in riferimento alla necessità di garantire unione e compattezza della coalizione di centrodestra, che alla Regione sostiene il governo Musumeci, nell’ambito delle scelte politiche periferiche legate alle prossime elezioni Amministrative in primavera.

L’onorevole Gallo aggiunge: “Condividiamo e sosteniamo senza alcuna riserva la linea collegiale e di coalizione del centrodestra unito espressa dall’onorevole Giusi Savarino, rifuggendo da fughe in avanti e iniziative non concordate in sede di coalizione, ovvero tra tutte le forze politiche che si riconoscono e sostengono il governo Musumeci alla Regione, tra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Udc, Cambiamo, moderati, e le liste civiche che si posizionano nel solco politico del centrodestra”.