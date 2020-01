Lillo Firetto: "Sarò candidato anche se dovessi essere rinviato a giudizio"

Campagna elettorale per Agrigento2020, Firetto ci sarà. Se il possibile arrivo di un rinvio a giudizio a carico del sindaco uscente nella vicenda sui presunti bilanci "gonfiati" a Porto Empedocle aveva spinto molti a ritenere che il primo cittadino rinunciasse alla "partita", questi ha confermato comunque la sua partecipazione alla campagna elettorale con una formazione di respiro totalmente civico.

"Si tratta di una vicenda per la quale ho già affrontato,come è noto, un giudizio della Corte dei Conti conclusosi con una sentenza definitiva, inappellabile, che ha certificato la piena correttezza dell'operato - dice -. Nessun sforamento del Patto di Stabilità. Ma non solo: ha sancito che in ogni caso il procedimento non andava assolutamente avviato nei confronti del sindaco. La stessa sentenza ha previsto il risarcimento in mio favore delle spese legali".