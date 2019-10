Fattori e Russello (Cambiamo!): "Centrodestra unito alle prossime elezioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"L'esperienza amministrativa che giunge ormai a conclusione, dichiarano Marcello Fattori e Ornella Patti, non può certo essere definita esaltante per i risultati ottenuti in termini di sviluppo ed in generale per i pochi passi in avanti compiuti dalla città di Agrigento rispetto al passato . A pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative è dunque indispensabile che anche in città, così come sta avvenendo a livello Nazionale, tutte le forze che si rispecchiano nella compagine di centrodestra, inizino un percorso di confronto finalizzato a proporre alla comunità una proposta unica che si candidi a governarla con un progetto chiaro, sintetico, realizzabile e sopratutto concreto ed efficace .

Gli agrigentini sono infatti stanchi delle inutili e faraoniche promesse da campagna elettorale, serve piuttosto una gestione virtuosa della cosa pubblica volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed all' efficientamento delle scarse risorse a disposizione .

Invitiamo, a tal fine, i classici Partiti facenti parte dello schieramento di centrodestra e tutte quelle forze civiche che idealmente si rivedono nello stesso, a sedersi ad un tavolo per iniziare a costruire un percorso comune, che sia chiaro ,univoco e vincente,scongiurando qualsivoglia divisione che rischierebbe di arrecare danni irreparabili alla nostra amata città"