Elezioni amministrative, spuntano nuovi nomi tra Lega e M5S

Elezioni amministrative, iniziano a circolare nuovi nomi ma il quadro complessivo delle candidature è ben lungi dall'essere delineato.

Dopo la girandola di dichiarazioni finalizzate a ribadire la disponibilità dell'intero centrodestra ad una candidatura unica (ma nessuno vuol fare un effettivo passo avanti per dire quale sarebbe il nome in ballo o se poi, alla fine, si punterà su Marco Zambuto), incerto è il quadro in casa Lega, con il partito che da all'esterno alcuni segnali di conflittualità e avrebbe anche un nome a "disposizione", che è quello dell’avvocato Salvatore Falzone, il quale non avrebbe sciolto però la riserva.

Un nome circola anche in area Movimento 5 Stelle, dopo l'annuncio della candidatura della consigliera comunale Marcella Carlisi. E’ quello del giovanissimo avvocato Nicolò Vella, sostenuto con forza dal deputato Michele Sodano, come nome che possa andare a guidare una coalizione con liste civiche che riunisca, ha detto, tutte le forze liberarli che si trovino all’opposizione non solo di Firetto, ma anche di Micciché e Zambuto. Il Pd sembra andare verso una vera e propria triplice spaccatura. Una parte del partito, quella che ha in prima linea l’assessore uscente Gerlando Riolo, rimane al fianco di Firetto; una parte, quella vicina al deputato regionale Catanzaro pare pronta a sostenere Micciché, una terza parte, quella dell’area “Fianco a fianco” ha aperto da poco ad una possibile collaborazione anche con il Movimento 5 Stelle. Ma solo uno di loro avrà il simbolo del partito.