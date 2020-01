Elezioni amministrative, il Centrodestra "certifica" l'unità: ci sarà un solo candidato

"La coalizione già in sintonia su principi e valori comuni, lavorerà prioritariamente sui programmi elettorali, che devono essere di rilancio per una provincia martoriata da troppo tempo, e si riserva di individuare in seguito i candidati a sindaco che possano rappresentare al meglio la coalizione, scegliendo quelle figure in grado di garantire il buon governo e il rilancio di cui la provincia di Agrigento ha bisogno".

Gli innumerevoli annunci di "unità del centrodestra" di queste settimane, alla fine, hanno trovato una sintesi, per quanto provvisoria, in una riunione aperta svoltasi tra.Giusi Savarino, il deputato Margherita La Rocca Ruvolo, il vice coordinatore regionale di Forza Italia Riccardo Gallo, il commissario della Lega Massimiliano Rosselli e il dirigente nazionale di Fratelli di Italia, Lillo Pisano. Un incontro al quale, come è evidente, era assente l'area Autonomista nella persona di Roberto Di Mauro, e che sembrerebbe aver posto un "freno" a giorni e giorni di indiscrezioni, annunci e vere e proprie boutade.

"In vista delle imminenti elezioni amministrative si è tenuta la prima riunione delle forze politiche di centro destra, che hanno risposto positivamente all’appello all’unità lanciato un paio di settimane fa dall'onorevole Savarino... Tutti i convenuti - dice la nota firmata a più mani - hanno concordato sull’opportunità di presentarsi alle prossime elezioni amministrative insieme in coalizione in tutti i comuni dell Agrigentino, con proprie liste e con i propri simboli".

Quindi niente civismo ma liste di partito e, soprattutto, un candidato sindaco unico per tutto il centrodestra. Adesso il punto è, evidentemente: è uno dei nomi oggi in ballo o si tirerà fuori dal cilindro qualcosa? Sarà il tanto annunciato Marco Zambuto o no?