Amministrative 2020, Fratelli d'Italia: "Concorreremo con una nostra lista"

Amministrative 2020 di Agrigento, Fratelli d'Italia pronto a concorrere da solo.

A delineare la strategia politica del partito è il coordinatore cittadino, Paola Antinoro. "In questi anni - ha detto - gli amministratori eletti attraverso liste civiche, formalmente apolitiche, sono stati figli di nessuno, talche' la politica che li ha sostenuti si è sentita legittimata a criticarne l'operato e a disconoscerli allorquando i risultati hanno tradito le aspettative degli elettori. Credo che questa città meriti una classe politica che si assuma la responsabilità delle proprie scelte, nonché quella di supportare, nei confronti delle istituzioni, i propri uomini e i propri progetti. Riteniamo che per raggiungere tali obiettivi non si può prescindere da un centrodestra unito che si presenti agli elettori con un progetto ed un manifesto politico chiaro per la reale crescita economica della nostra città".