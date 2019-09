Agrigento 2020, l'Udc lancia il nome Margherita La Rocca Ruvolo

L'Udc punta alle elezioni amministrative del 2020 e fa il nome di Margherita La Rocca Ruvolo come candidata sindaco ad Agrigento.

Tutto è contenuto in una nota firmata dal coordinatore politico regionale Decio Terrana, il quale annuncia per la prossima tornata elettorale una discesa in campo diretta dello "scudo crociato", "Simbolo - dice - che da sempre esprime valori e progetti sani per il nostro Territorio". L'idea è quella di esprimere "una candidatura a sindaco forte ed autorevole che possa essere partecipata da tutti gli alleati che, come l’Udc Italia, condividono il desiderio di riscatto della città dei Templi".

Questo passa da una vera e propria presa di distanza dalla gestione amministrativa di Firetto, proponendosi "come nuova forza politica animata dal desiderio di promuovere un miglioramento della gestione del bene collettivo". Tra le personalità "più rilevanti che oggi rappresentano l'Udc Italia in Sicilia", c'è secondo Terrana il deputato regionale Margherita La Rocca Ruvolo "una persona che concepisce la politica come generoso servizio nei confronti degli altri, la personalità più adatta a ricoprire il ruolo di sindaco di Agrigento".

Macchine quindi al lavoro già dall'autunno non solo per "costruire" la candidatura, ma soprattutto per trovare alleati tra le cosiddette "forze moderate" intorno ad un progetto comune. Questo in un momento molto "liquido", con la certezza unicamente della ricandidatura di Lillo Firetto e la possibilità di alcune sortite.