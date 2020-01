Amministrative, la Lega è vicina a Zambuto e il M5S a "caccia" di un proprio candidato

E' il momento dello studio, della "tessitura" degli schieramenti e della ricerca dei candidati al Consiglio per comporre le liste. La campagna elettorale per il rinnovo delle cariche amministrative di palazzo dei Giganti non fa registrare - almeno per il momento - grossi sussulti. Molti non sono ancora neanche usciti allo scoperto.

Il Movimento Cinque Stelle non ha ancora un candidato a sindaco. C'è stato qualche mal di pancia, ma la consigliera comunale Marcella Carlisi - con una nota stampa pre-natalizia - ha ribadito le regole per le candidature, affermando che il Movimento non accettava imposizioni dall'alto. Stando a quanto fino ad ora trapela, i possibili candidati sarebbero un paio: uno dei quali è un giovane avvocato agrigentino, operante a Palermo, scelto dalla deputazione o quasi. I candidati saranno comunque scelti da Roma. Certo è che il presunto candidato "sodaniano" potrebbe applicare l'agognato "modello Molise", trattandosi non di un soggetto interno al Movimento e dunque di un "candidato civico".

Poco si sono esposti finora anche la Lega Salvini premier e Fratelli d'Italia. Inizialmente il partito dell'ex ministro dell'Interno sembrava intenzionato a correre con un proprio candidato a sindaco. Al momento, pare, che il Centrodestra sia intenzionato a convergere unito su Marco Zambuto sostenuto anche da Forza Italia, almeno per l'area Gallo, mentre gli "Iacoliniani" sosterranno Franco Micciché e la consigliera Giorgia Iacolino viene data come possibile vice sindaco designato. Il medico è sostenuto, tra gli altri, dall'area Autonomista di Roberto Di Mauro. Per Micciché pare che saranno dispiegate sei o sette liste che saranno comunque da 24 persone visto che il numero dei consiglieri è calato.

Forza Italia: "Nessun candidato è stato scelto"

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, non ha, al momento, scelto alcun candidato a sindaco della città di Agrigento in occasione delle amministrative in primavera. "Apprendo di un appoggio mio e di Forza Italia al candidato sindaco Marco Zambuto - scrive il deputato Gallo - . A tal proposito ritengo doveroso non confermare tale notizia. In riferimento alla sua candidatura, così come di altre, non è stata concordata alcuna decisione ufficiale. Non si sono riuniti gli organi di partito preposti - spiega il vice coordinatore regionale - e quindi non è maturata alcuna nostra candidatura ufficiale. Ciò avverrà comunque nelle sedi e nei tempi opportuni. Forza Italia - conclude l'onorevole Gallo - rivendica il diritto a valutare la rosa dei candidati e a convergere oppure esprimere una propria candidatura". Tale posizione politica è condivisa e rilanciata dal giovanile di Forza Italia agrigentina, coordinato dalla vice coordinatrice regionale dei Giovani azzurri: Lilly Di Nolfo, che ribadisce la necessità del preliminare confronto come premessa di ogni decisione nel merito.