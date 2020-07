Centrodestra, il dado è tratto: si convergerà sulla candidatura di Zambuto

Dopo mesi di appelli all'unità del centrodestra in vista delle amministrative ad Agrigento, adesso è un vertice di maggioranza a Palermo che ha deciso la linea congiunta di Forza Italia, Udc, Diventerà Bellissima, Popolari e autonomisti, Fratelli d'Italia e Lega anche nella città dei Templi.

Presenti alla riunione il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per Forza Italia, Decio Terrana per l’Udc, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per Fratelli D’Italia, il commissario della Lega in Sicilia Stefano Candiani, Giuseppe Catania per Diventerà Bellissima, Roberto Corona e Antonello Antinoro per i Popolari e autonomisti. L'esito è stato chiaro: linea comune con candidature unitarie in tutti i capoluoghi ( a meno di rinunciare al logo di partito) con una convergenza ad Agrigento su Marco Zambuto, che appariva al momento come l'eterno candidato della coalizione che ha inevitabilmente perso l'area autonomista di Roberto Di Mauro, già in campo con un proprio candidato: Franco Micciché.

Si inizia insomma a delineare il quadro politico delle prossime Amministrative, anche se non è ancora chiaro cosa farà il Movimento 5 Stelle e mancherebbe all'appello un candidato dell'area di centrosinistra, che pare si starebbe riorganizzando a partire da Articolo 1 con una candidatura femminile, cioè quella del consigliere comunale Angela Galvano.