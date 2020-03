Amministrative a Cammarata, Giuseppe Mangiapane si candida a sindaco

Giuseppe Mangiapane, 40 anni, sposato, agronomo, formatore professionalee imprenditore agricolo, è il candidato sindaco dalla lista civica “Il Paese che vogliAMO”, per le prossime elezioni amministrative di Cammarata. Da oltre 15 anni al servizio della politica cammaratese, negli ultimi cinque ha ricoperto il ruolo di Assessore all’agricoltura e alla viabilità rurale. Sostenuto e proposto da un gruppo consolidatosi in questi annidi proficua amministrazione,rafforzato dall’ingresso di nuove energie civiche e sociali, si pone a guidareuna coesa squadra che con entusiasmo, coinvolgimento e attiva partecipazione, mira alla crescita culturale edal benessere sociale ed economico.

“L’esperienza politica fin qui maturata - dichiara Mangiapane - mi ha convinto ad accettare la candidatura per rafforzare il lavoro svolto in questi anni.

L’impegno per il territorio, l’attenzione perle famiglie, l’onestà, la legalità e la trasparenza sono i capisaldi del mio agire quotidiano e i fondamenti condivisi del programma di azione per gli anni a venire. La mia sarà l’amministrazione dell’ascolto e del confronto costante e, con l’aiuto di tutti i cittadini, vogliamo continuare a trasformare il paese che amiamo, nel paese che vogliamo. Il programma e la lista dei candidati al consiglio comunale, saranno presentati non appena consentito, in osservanza alle disposizioni governative per l’emergenza sanitaria in atto”.