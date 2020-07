Amministrative, i giovani di Italia Viva Agrigento: "Chiediamo Giunta totalmente nuova"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ci chiedono con chi stiamo: Firetto? Zambuto? Miccichè?

Ma la vera domanda è perché dovremmo stare con qualcuno? - sono queste le parole di Giorgio Bongiorno Portavoce dei giovani di Italia Viva Agrigento - abbiamo visto ed ascoltato attentamente i candidati - prosegue Aby Daoudi, 19 anni, cofondatore del comitato Agrigento Sturzo - nessuno di loro oggi potrebbe rappresentare quell’onda di cambiamento che da mesi chiediamo.

Continueremo ad ascoltarli attentamente - conclude Giorgio Bongiorno il portavoce dei giovani Italia Viva Agrigento - avevamo chiesto una generazione di trentenni alla guida della città, ci dispiacerebbe ritrovare sempre i soliti noti.

Chiediamo giunte totalmente nuove, con una forte presenza di giovani che possano diventare classe dirigente.

Certamente non voteremo per tutti coloro che metteranno nella giunte i soliti noti, i capi bastone, i capi famiglie, gente di basso livello ma che possiede numerosi voti. Chi ha i voti va in consiglio comunale, le giunte devo essere invece espressione del meglio della società civile, giovani e donne. Voi ci chiedete perché non appoggiamo ancora nessuno di questi candidati, ma la vera domanda è: perché dovremmo sostenere uno di questi? Chi dimostrerà di essere all’altezza delle nostre richieste, avrà il nostro sostegno e il nostro voto.