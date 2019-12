Amministrative, ci siamo: si inaugura il comitato elettorale di Franco Micciché

Verrà inaugurata venerdì 20 dicembre - con larghissimo anticipo rispetto anche alle attese - la sede del comitato elettorale del candidato sindaco di Agrigento Franco Miccichè. L’appuntamento è per le 18.30 al Viale della Vittoria 315 (accanto bar Uaddan). Nell’occasione, Miccichè - rendono noto dal suo staff - incontrerà gli amici che sostengono la sua candidatura e per scambiare con loro gli auguri di buon Natale e di buon anno, nell’augurio che il 2020 possa rappresentare l’anno per far cambiare rotta alla città.

Per celebrare adeguatamente il momento in cui si svolge la manifestazione sono previste musiche e novene natalizie e, al termine, degustazione di panettoni e un brindisi con spumante italiano.