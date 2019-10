Forza Italia ha deciso: appoggerà il candidato a sindaco Marco Zambuto

Gli assetti cominciano a definirsi. Ci vorrà ancora del tempo, ma anche a livello ufficiale qualcosa comincia ad essere reso noto: Forza Italia appoggerà il candidato a sindaco Marco Zambuto. Lo rende noto Giuseppe Arnone, responsabile del club. "Per le prossime elezioni amministrative di Agrigento bisogna costruire un progetto politico inclusivo di tutte le esperienze politiche partendo dalla ritrovata unità del Centrodestra, sancita anche dal documento partorito ieri dalla riunione del coordinamento di Forza Italia per recuperare una politica di programmazione per le nostre città - ha scritto Arnone - . Occorre avere un candidato sindaco che abbia esperienza e popolarità, che sappia progettare con le risorse a disposizione coinvolgendo le forze economiche e le attività della città".

La scelta è dunque ufficialmente ricaduta sull'ex sindaco Marco Zambuto. "Occorre immaginare una sana politica istituzionale che, oltre alla programmazione economica, realizzi una città accogliente che a cuore la bellezza ma anche un anima, un progetto che inserisca i piu bisognosi con servizi sociali all'altezza del terzo millennio - prosegue il responsabile del club Forza Italia - . Bisogna realizzare politiche in favore dei piu bisognosi di attenzione, sugli sgravi sui tributi comunali, detassando chi temporaneamente si trova all'estero, interagire con le agenzie formative università e impresa per bloccare l'esodo di tanti giovani alla ricerca di lavoro,un progetto inclusivo ma chiaro, un sindaco popolare e disponibile, la figura dell'ex sindaco Marco Zambuto può incarnare questo progetto, faremo di tutto per coinvolgere i cittadini".