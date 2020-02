Amministrative 2020, Giorgia Iacolino: "Centrodestra unito per decidere candidati a sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L’intenzione di dare seguito all’esperienza della coalizione, che ha determinato la vittoria del presidente Musumeci,nei comuni più grandi ove si vota per le Amministrative 2020,può rappresentare la svolta per il successo del Centrodestra ad Agrigento, così come in altri comuni isolani. Serve rapidità nelle decisioni e capacità di ascolto dei territori per individuare candidature adeguate alle sfide del tempo. Oggi più che mai si vince con programmi semplici ed attuabili , liste competitive ed il coinvolgimento di candidati che mettono competenze, entusiasmo ed impegno al servizio della comunità.

È arrivato il tempo delle scelte-conclude Giorgia Iacolino- per individuare specialmente nei grandi comuni, ed a partire dalla città di Agrigento,il candidato sindaco del Centrodestra che sappia coniugare abilità ,concretezza ed autorevolezza ad esclusivo beneficio della comunità rappresentata”