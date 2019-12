La campagna elettorale si fa tecnologica: arriva l'app "inPiazza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'iniziativa tecnologica lanciata dal candidato sindaco Aldo Piazza inizia a produrre i suoi effetti. Gli utenti agrigentini che stanno iniziando a interagire con l'APP "inPiazza" sono sempre più attivi. Soltanto ieri, nella giornata di lancio dell'APP, sono state ricevute di 100 idee e segnalazioni in merito la città di Agrigento, scoprendo un sottobosco di interventi e di iniziative possibili, che stanno a cuore a chi vive i quartieri.

In uno scenario apocalittico, dove c'è chi pensa solo a mettere luci e alberi di Natale, Aldo Piazza continua la sua opera di comunicazione con il popolo in modo diretto.

L'APP "inPiazza" è disponibile (almeno per ora) sui dispositivi Android e presto per tutte le piattaforme smartphone in commercio. Afferma Aldo Piazza: "è un modo per rendere la gente protagonista senza strumentalizzare il Natale. Da troppo tempo assistiamo ai gemiti finali delle amministrazioni a ridosso delle elezioni. La gente non è affatto stupida anzi, è stanca! "