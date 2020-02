Impianti sportivi, "faccia a faccia" col candidato sindaco Franco Micciché

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Torniamo a incontrarci e confrontarci venerdì 7 febbraio alle ore 18.30 presso il mio Comitato al Viale della Vittoria, 315. Il quinto appuntamento riguarderà le tematiche dello Sport e degli Impianti sportivi presenti nel territorio agrigentino. Sto invitando i presidenti di società sportive, i gestori di impianti sportivi, i responsabili di associazioni che si occupano di sport, gli atleti, gli allenatori e i giornalisti a partecipare per farci conoscere il “dietro le quinte” dello sport ad Agrigento. Chiunque potrà prendere la parola per proporre idee, sane critiche e proposte programmatiche affini a questo tema. La mia volontà, come ho già dichiarato, è quella di stilare un programma elettorale direttamente con i cittadini coinvolti nel settore. Un programma condiviso con i cittadini e per i cittadini. Per questo vi aspetto numerosi anche questo Venerdì alle 18.30 al Comitato del Viale della Vittoria, 315.

Ricordiamoci sempre che #democraziaèpartecipazione e che #insiemesi puòcambiarerotta.

Franco Micciché