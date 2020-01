Campagna elettorale al veleno, dopo le foto arrivano le mail-fake: presentate le prime denunce

"Quell'intervista non è mia, non l'ho mai rilasciata e ho già chiesto alle forze dell'ordine di accertare l'origine di questa vera e propria fake news". A distanza di poche ore dall'invio alle testate giornalistiche di una nota che riportava appunto un'intervista al candidato Marco Zambuto, questo si è dissociato totalmente dal documento, annunciando denunce.

"E' veramente allucinante quanto accaduto: una mail, registrata con il mio nome (marcozambuto2020 ndr) ha inviato alle testate giornalistiche un'intervista che io in realtà non ho mai rilasciato - dice ancora ad Agrigentonotizie -. Non è nemmeno questione del contenuto in sè di questo vero e proprio falso, ma il fatto che qualcuno si è arrogato il diritto di mettermi in bocca parole che non ho mai pronunciato. Se è questo il tenore della campagna elettorale che ci attende siamo davvero davvero messi male".

"La mia - riportava la finta intervista attribuendo le parole a Zambuto - è una candidatura che io definisco di 'rottura', che rappresenta un nuovo modo di affrontare il futuro in un’ottica di cooperazione settoriale che oggi è finalmente possibile".

Che qualcuno stia tentando di "avvelenare i pozzi", strumentalizzando anche la stampa, purtroppo non è un fatto di oggi. Anzi. Non si dimenticherà, alcune settimane fa, come fu il candidato Franco Micciché ad annunciare denunce per la diffusione da parte di ignoti di alcuni fotomontaggi ritenuti diffamatori. Come polemica nella polemica era stato il candidato Aldo Piazza a smentire "fake news" che lo volevano a sua volta autore di "fake news".

Insomma, all'inizio della campagna elettorale mancano ancora alcuni mesi, ma l'inizio non è dei migliori.