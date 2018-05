Colpo di scena ad Alessandria, una sola lista: Bubello già sindaco?

Colpo di scena ad Alessandria della Rocca: il dirigente scolastico del "Pirandello" di Bivona, Giovanna Bubello, ha praticamente già vinto le amministrative. La sua - "Alessandria Rinasce" - è stata l'unica lista civica che è stata presentata in tempo in Municipio. Pare che ne sia stata presentata un'altra di lista, ma fuori tempo massimo. I ben informati dicono che quest'ultima presentazione è avvenuta alle 13,30 circa.

Nelle ultime settimane, ad Alessandria della Rocca, si era costituito "Giovani in moVimento": un gruppo di giovani ha aderito alla candidatura del dirigente scolastico ed era pronto a scendere in campo per appoggiare Giovanna Bubello in vista del 10 giugno. Ma, ad Alessandria della Rocca, a questo punto, non dovrebbe esserci nessuna campagna elettorale. E la chiamata alle urne - se tutto resterà fermo a queste premesse - sarà una mera formalità.

Ecco la lista - "Alessandria Rinasce" - presentata dalla candidata a sindaco Giovanna Bubello: Armando Stefano Cannata, Giovanni Comparetto, Benedetto Fantauzzo, Selene Finardi, Mariella Greco, Antonella Setticasi, Salvatore Mangione, Anna Maria Micciché, Patrizia Perzia, Bennardo Piazza, Antonino Scimè e Tullia Russo.