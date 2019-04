Alessandria della Rocca, ecco tutti i nomi e i voti dei consiglieri comunali

Otto consiglieri di maggioranza, quattro di opposizione, eletti i secondi soprattutto grazie ai voti di lista, dato che quelli "personali" sono stati oggettivamente pochi. Il nuovo Consiglio comunale di Alessandria della Rocca prende forma

Lista "Per una nuova Alessandria, Giovanna Bubello sindaco": Stefano Armando Cannata, 56; Comparetto Giovanni, 210; Greco Mariella 315; Mangione Gianluca, 278; Mangione Salvatore, 199; Micciché Anna Maria, 288; Perzia Patrizia, 156; Puglia Francesca, 145; Antonino Scimè, 128; Settecasi Antonella, 197; Vitello Giuseppe, 2.

Lista "Insieme per la rinascita, Giuseppe Guastella sindaco": Leto Maria, 5; Perzia Domenico, 1; Sciortino Daniela, 9; Tamburello Antonino, 34; Vitello Pietro, 2; Pullara Francesco, 22; Puglia Alessandro, 97; Napolitano Gaspara, 2; Allotta Pasquale, 43.

I consiglieri eletti quindi sono risultati per la lista "Per una nuova Alessandria": Greco, Micciché, Mangione Gianluca, Comparetto, Mangione Salvatore, Settecasi, Perzia, Puglia, Scimè; per la lista "Insieme per la rinascita": Guastella, Puglia Alessandro, Allotta, Tamburello.