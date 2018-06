Amministrative 2018, un unico candidato a sindaco ad Alessandria della Rocca

Unico e solo il candidato a sindaco di Alessandria della Rocca. E' Giovanna Bubello. La sua lista civica - "Alessandria Rinasce" - è stata l'unica che è stata presentata in tempo in Municipio. Il Tar, nelle scorse settimane, ha respinto il ricorso avanzato dall'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Giovanni Tallo. L'elenco con nomi e candidature è stato fisicamente consegnato al segretario generale del Comune oltre un'ora e 19 minuti dopo il termine previsto per legge.

Candidato: Giovanna Bubello

Lista "Alessandria Rinasce"

Armando Stefano Cannata

Giovanni Comparetto

Benedetto Fantauzzo

Selene Finardi

Mariella Greco

Antonella Setticasi

Salvatore Mangione

Anna Maria Micciché

Patrizia Perzia

Bennardo Piazza

Antonino Scimè

Tullia Russo



