Elezioni in Umbria, Gallo: “Svolta determinante per la coalizione di centrodestra”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, onorevole Riccardo Gallo, esprime apprezzamento ed entusiasmo a seguito dello straordinario risultato elettorale e politico conseguito dal centrodestra unito e compatto in occasione del voto per le elezioni Regionali in Umbria. L’onorevole Gallo aggiunge: “Il risultato in Umbria rappresenta la prima tappa del percorso della ritrovata unità del centrodestra italiano, che indica e ribadisce la ‘strada maestra’ da seguire in occasione delle prossime competizioni elettorali, sia Regionali che Amministrative, oltre che, quando sarà occasione, a livello nazionale. Il risultato umbro testimonia come positiva ed efficace la linea dell’unità in Sicilia già enunciata in precedenti occasioni, ovvero la compattezza solida e sinergica tra tutte le forze politiche che sostengono il governo Musumeci e le forze civiche che si posizionano politicamente nel solco del centrodestra”.